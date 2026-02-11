◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】女子モーグル決勝１回目が行われ、初出場の中尾春香（佐竹食品）は上位８人で行われる決勝２回目に進むことはできなかった。Ｗ杯ではトップ１０に７度入り、昨年の世界選手権では自己最高の６位入賞を果たした。素顔は大阪出身で書道が得意。六段の腕前で、今大会のスキー板に