◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日フリースタイルスキー 女子モーグル決勝（2026年2月11日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）フリースタイルスキー・女子モーグルの決勝1回目が行われ、冨高日向子（多摩大ク）は79.42の3位で上位8人による2回目進出を決めた。藤木日菜（武庫川女子大大学院）は73.24の11位、柳本理乃（愛知ダイハツ）は72.49の13位、中尾春香（佐竹食品）は70.89の17位で2回目に進めなかった