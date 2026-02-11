【久保英恵の目】ミラノ・コルティナオリンピックに出場したアイスホッケー日本代表（スマイルジャパン）の挑戦は、道半ばで終わった。前回北京五輪はＢ組１位で８強に入ったが、今回は１勝３敗の組４位に終わった。欧州勢とのレベルの差を痛感組織力を生かし、守備の局面で相手にプレッシャーをかけて素早く攻めにつなげる日本の特徴が４試合を通じて出せなかった。フィジカルを含めて地道に強化した日本のさらに上を行かれ、