巨人の臨時コーチを務める松井秀喜さんが１１日、キャンプ地で、能登半島地震の被災地支援を求める募金を行った。石川県根上町（現・能美市）出身の松井さんは、特設ステージで募金に応じたファンに対して感謝の言葉を伝えながら笑顔でハイタッチを交わし、「支援の気持ちは石川県の皆さんに届くと信じている」と話した。球団は同日、社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」の一環として、能登の復興支援キャンペーン「復幸へ、ともに。