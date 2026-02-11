独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は10日、「中国のソフトパワーが西側の対中政策に変化をもたらしている」との記事を掲載した。記事は、スイス紙ノイエ・チューリヒャー・ツァイトゥングの論評を紹介。同論評は「中国脅威論は長年にわたり米国の保守派と民主党が合意できる数少ない議題の一つだった。しかし、この超党派のコンセンサスは急速に崩れつつある。大多数の米国人、特に民主党支持者は、中国とのより広範な協力