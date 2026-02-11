◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日ノルディック複合個人ノーマルヒル（前半飛躍ヒルサイズ＝HS107メートル、後半距離10キロ）（2026年2月11日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）今季限りでの現役引退を表明している3大会連続メダリストの渡部暁斗（37＝北野建設）は「ラスト五輪」最初の種目で11位だった。前半飛躍で100メートルを飛び、トップと41秒差の11位で後半距離をスタート。一時10位まで上