◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合個人ノーマルヒル(大会6日目/現地11日)ノルディック複合個人ノーマルヒルに渡部暁斗選手、山本涼太選手、谷地宙選手の3人が出場。前半のジャンプでは、山本選手がトップと19秒差の3位。渡部選手が41秒差の11位、谷地選手が49秒差の15位から後半の10kmクロスカントリーをスタート。日本勢トップはオリンピックでの引退を表明している渡部選手。粘り強い滑りで順位を維持