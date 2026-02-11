アストロズの今井達也投手（27）が11日（日本時間）、米国・フロリダ州でのキャンプ初日の練習前、クラブハウスで日米メディアに対応した。「初めてチームメイトと会いましたし、今日初めて会うスタッフの方もたくさんいる。チームウェアを着て“いよいよ始まるんだな”っていう思いと、凄く身が引き締まる思いですね」と意気込み。初のメジャー挑戦に「チャレンジ精神というか、そういう気持ちで日本からずっとやってきました