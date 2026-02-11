中島健人さん（31）の2ndアルバム『IDOL1ST』（2月18日発売）に、渡辺直美さん（38）とのコラボ楽曲が収録されることが発表されました。コラボした楽曲のタイトルは『Gods‘Play feat.Naomi Watanabe』。“ICONIC”をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作。以前より親交のあった渡辺さんをゲストに招き、アイコニックな2人の掛け合いによって生まれた化学反応が聞きどころの楽曲となっています。■中島健