５回横浜ＤｅＮＡ１死、右越えの二塁打を放つ梶原＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第３クール初日は１１日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で中日との練習試合が行われ、横浜ＤｅＮＡが１０─２で大勝した。先発の石田裕が２回１安打無失点。２番手の中川颯が１回を投げ２失点を喫したが、その後は６投手がいずれも１回を無失点に抑えた。打線は梶原が二回に先制の２ランを放つなど計３