元モーニング娘。でタレントの生田衣梨奈が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。温泉好きゆえのアイドル時代の苦労を明かす一幕があった。今回は「温泉を愛する女が大集合！」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「生田さんも温泉好きなんだ？」と聞かれると「はい、大好きで」と即答した生田。「もともとモーニング娘。にいたので、無防備になってしまうので盗撮されてはいけな