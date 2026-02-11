ＴＷＩＣＥのダヒョンが１１日、足首を骨折し、来月７日までの北米ツアー出演を見合わせると発表した。所属事務所「ＪＹＰエンターテインメント」が、ファンとの交流サイトで「ＴＷＩＣＥ・ダヒョンの健康状況と今後のスケジュール」と題し、英語で「北米ツアーの初めからダヒョンは足首の違和感があり、治療を受けてきました。韓国に戻ってから更なる検査をした結果、骨折と診断されました。医師からは加療と休養することを指