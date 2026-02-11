日本時間２２時３０分に米雇用統計（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（1月）22:30 予想7.0万人前回5.0万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.4%前回4.4%（失業率) 予想0.3%前回0.3%（平均時給・前月比) 予想3.7%前回3.8%（平均時給・前年比)