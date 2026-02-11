1月にJ2鳥栖からベルギー1部シントトロイデンに加入したFW新川志音（18）が11日にオンラインで加入会見を開き、壮大な目標を掲げた。「自分の一番の目標はバロンドール（世界最優秀選手）。それを成し遂げるにはまだまだ成長しないといけない。まずはこのクラブで活躍しないとステップアップできない。シーズン終わるまでに5点は取りたい」。背番号は中学時代にも背負った99。原点と言えるナンバーで新天地のスタートを切る。