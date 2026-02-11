斎藤浩哉の目日本が混合団体で銅メダルを獲得できたのは素晴らしかった。それぞれが状況に合わせてしっかり勝負した結果だろう。ゲームを作る上で最も重要なのは１、２番手。今季勢いがあり、女子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山を１番手に置き、状況に合わせて飛べる小林陵を２番手に使ったのが良かった。３番手に失敗の少ない高梨、アンカーに男子個人ノーマルヒルで銅メダルと絶好調の二階堂を起用する戦略は正し