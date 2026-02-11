さっぽろ雪まつりの会場で雪像と写真を撮る人＝11日午後、札幌市北海道の冬の風物詩「さっぽろ雪まつり」が11日閉幕し、実行委員会によると、8日間の会期中に昨年より21万2千人増の253万9千人が訪れた。76回目の今年は、札幌市中央区の大通公園など市内3カ所に大雪像や氷像計200基余りが並んだ。11日は晴れ間ものぞき、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や米大リーグの大谷翔平選手の雪像と写真を撮る人々の姿