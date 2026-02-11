元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻で、タレント・女優の矢沢心（44）と結婚19年を迎えたことを報告した。「今日で結婚19年！」とつづり、花束を手に矢沢と顔を寄せ合ったラブラブ2ショットを公開した。「仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！」と明かし、「幸せとはこう言う事ですね」と幸せをかみしめた。フォロワーか