【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）は11日、北極圏での警戒・監視活動を開始したと発表した。トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランド領有要求の口実としてきた、安全保障上の懸念を払拭する狙いがある。