アメリカの1月の雇用統計は、景気の動向を敏感に反映する「非農業部門の就業者数」が前の月に比べて13万人の増加で、7万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。失業率は4.3%で、前の月から0.1ポイント改善しています。アメリカのトランプ大統領は中央銀行にあたるFRBに対して利下げを強く求めていますが、FRBのパウエル議長は雇用と物価の動向を見極めて慎重に利下げを進める姿勢を示しています。