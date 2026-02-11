バルセロナは11日、FWマーカス・ラッシュフォードのメディカルレポートを伝えた。クラブによると、ラッシュフォードは7日にホームで行われたラ・リーガ第23節のマジョルカ戦(○3-0)で打撲し、左膝に違和感があるという。これにより、12日に敵地で開催されるコパ・デル・レイ準決勝第1戦のアトレティコ・マドリー戦は、大事を取って欠場となる。バルセロナは現在、ラ・リーガで2位レアル・マドリーと1ポイント差の首位。ラ