自民党の圧勝で終わった第51回衆院選。単独過半数どころか3分の2超の議席を確保し、巨大政党となった。その結果、自民党は参院で否決された法案を衆院で再可決できることとなったため、高市総理肝煎りの政策に注目が集まっている。「日本維新の会との連立合意に盛り込んだスパイ防止法案や、外国人の土地取得への規制強化法案、そして国旗損壊罪の創設などです。現在の刑法には『外国を侮辱する目的で外国の国旗を損壊するなど