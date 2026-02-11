木村拓哉が主演を務める人気ドラマ「教場」シリーズを網羅する8分ものスペシャル映像が、YouTubeの「東宝MOVIEチャンネル」にて解禁となった。【動画】木村拓哉演じる風間の軌跡を8分でたどるその内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、