◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】男子個人ノーマルヒルが行われ、３大会連続メダル獲得中の３７歳ベテラン・渡部暁斗（北野建設）は日本勢最高の１１位に終わった。前半のジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）は「ここに来て一番いいジャンプができた」と１００・０メートルを飛び１１