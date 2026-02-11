King & Princeの元メンバーで、アーティストの岩橋玄樹さん（29）が10日、東京・増上寺でメジャー1stシングルのヒット祈願と囲み取材を行いました。メジャー1stシングルのリリースについて、岩橋さんは「ソロで5年間、約5年いろいろといろんな挑戦をしてきた中でこういう5年っていう節目で、より多くのもうちょっと自分の表現したいことを応援してくださるファンの皆さんとか、まだ僕のことを知らない人たちに僕の魅力を届ける