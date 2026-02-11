サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードの選手２４選手が１０日、夕食会を行った。チャンピオンズリーグのプレーオフ、ベンフィカ戦を前に英気を養う意味合いがあり、怪我離脱中の選手を含む２４人全員が参加した。スペインのスポーツ紙、マルカなど複数メディアが伝えている。情報によると、マドリード市内のレストランで行われた。フランス代表のＦＷキリアン・エムバペと、ブラジル代表のＦＷビニシウスが発起人と