シンガー・ソングライターのアンジェラ･アキさんが11日、約14年ぶりにニューアルバム『SHADOW WORK』をリリース。全国ツアーの開催も発表されました。2014年に渡米、ミュージカル音楽作家としてデビューし2024年に日本で音楽活動を再開したアンジェラさんが、オリジナルアルバムをリリースするのは、2012年7月の『BLUE』以来、約14年ぶり。収録されているのは『Pledge』やニューシングル『Floating Planets』などを含む全新曲15曲