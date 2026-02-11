女子ハーフパイプ予選エアを決めるクロイ・キム＝リビーニョ（共同）女子ハーフパイプで3連覇に挑むクロイ・キム（米国）が11日、貫禄たっぷりにただ一人、90点台をマークした。予選で横3回転技を決めたのも女王だけ。「五輪の舞台にまた戻ってこられてうれしいし、とても興奮している」と満面の笑みを浮かべた。1月に肩の関節唇損傷を負い、今大会が復帰戦。それでも練習再開後は、腕に力を入れない分、滑りの技術が向上し