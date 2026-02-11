快勝を喜ぶ横浜Ｆ・マリノスプライマリー追浜の選手たち＝日産自動車追浜総合グラウンド日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（神奈川県サッカー協会・神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、Ｆ・マリノススポーツクラブ・日産神奈川グループ協賛）中央大会の第３日は１１日、横須賀市はまゆう公園など４会場で行われた。高学年の部は悪天候のため延期された１、２回戦２０試合が実施され、２回戦で横浜Ｆ・マリノス