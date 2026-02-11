¡Ø1¥Ú¡¼¥¸Àè¡¢´ñÌ¯¤ò±¦Êý¸þ¤Ç¤¹¡£ ¾¡¸«¤Õ¤¦¤¿¤í¡¼ºîÉÊ½¸¡Ù¡Ê¾¡¸«¤Õ¤¦¤¿¤í¡¼/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø1¥Ú¡¼¥¸Àè¡¢´ñÌ¯¤ò±¦Êý¸þ¤Ç¤¹¡£ ¾¡¸«¤Õ¤¦¤¿¤í¡¼ºîÉÊ½¸¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àâ²È¡¦Å·ÃÏ³¤¿Í¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊ¿°æ¤¬Áòµ·¤ÎÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ³¸¤ò³«¤±¤º¡¢²¿¿Í¤Ë¤â´é¤ò¸«¤é¤ì¤º¤Ëè¸Èû¤ËÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê°ìÀá¤¬¡½¡½¡£¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢