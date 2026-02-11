降雪の影響による相次ぐ中止で、火曜まで開催がずれ込んだ。最終日の１０日に行われた東京のダート１６００メートルは、ステラデルークスがデビュー勝ち。大外から猛然と末脚を伸ばし、２着馬に５馬身差をつける圧倒的なパフォーマンスだった。血統面では母パイクーニャンの繁殖能力の高さは見逃せない。オープン馬ショームやデアフルーグなど、きょうだいは同馬を含め１０頭が勝ち上がり。コンスタントにダートの活躍馬を出し