【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】スピードスケート女子の佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１１日、ミラノ・コルティナ大会での五輪引退を示唆した。この日、本番会場で行われた公式練習後に「オリンピック自体は私の中で最後になると思う」と話した。佐藤は今大会が３大会連続の五輪出場。これまでは団体追い抜きメンバーとして、１８年平昌大会で金、２２年北京五輪銀メダルを獲得した。今大会は３種目に出場。初戦となる１４日の