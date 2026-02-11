警察によりますと、11日午前3時前、茨城県龍ケ崎市の路上で近くに住む岡田孝紀さんが倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。岡田さんの頭部や顔に打ち付けたような痕があり、警察はひき逃げ事件として現場周辺の防犯カメラなどの捜査を進めた結果、軽乗用車を運転していた波多野準容疑者をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。調べに対し「人とは思わなかった」と容疑を否認しているということです。