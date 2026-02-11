明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★思いがけないできごとで、状況が好転する暗示。うれしいハプニングも期待できます。チャンスだと感じたら、積極的に動きましょう。B型の運勢……★★★★☆美意識が高まり、ファッションセンスが光る一日。あなたの魅力が、周囲から注目されます。新しいアイテムをゲットするのもよいです。O型の運勢……