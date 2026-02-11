新潟県佐渡市で佐渡総合高校2年の生徒7人が課題解決学習の一環として、ホテルスタッフの仕事を体験しました。冬に佐渡を訪れる客が減ることから、宝探しやビンゴ大会なども企画し、宿泊客をもてなしていました。【宿泊客】「色んなゲームがあって、とても楽しかった」清掃などの裏方の仕事も経験し、観光業の役割や働くことの大変さを学んでいました。【生徒】「色んな人の意見を聞いて、もっとこうしたらいいと考えるのが難