歌手のGacktのバックバンドなどで活躍するギタリストのChachamaruこと藤村幸宏（65)が11日、自身のXを更新。急性網膜壊死、一過性脳虚血発作と診断され、長期入院治療に臨むことを発表した。Chachamaruは「体調について少しお話ししておこうと思います」と切り出し、「1/31に左眼が殆ど見えなくなり、大学病院に受診したところ急性網膜壊死という病名で緊急入院となってしまいました。その上一過性脳虚血発作という病気も見つ