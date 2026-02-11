東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が、YouTube「アスリートキャリア」に出演。五輪とビジネスについて解説した。なぜ冬季五輪は2月に開催されるのか？冬のイメージは12月〜1月だが、今回のミラノ・コルティナ五輪は2月4日に開幕した。小林氏は「米国でNFLのスーパーボウルが2月8日（日本時間9日）にあった。（五輪は）スーパーボウルが終わってからじゃないとマズい」