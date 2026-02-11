ＧＬＥＡＴ１１日の後楽園大会で、?バカサバイバー?こと青木真也（４２）がＬＩＤＥＴＵＷＦ世界王者の中嶋勝彦（３７）に挑戦も敗北。悲願のベルト奪取とはならなかった。緊張感のある中スタートすると、青木は中嶋の蹴り足をキャッチしてテークダウンし、上から顔面にビンタを放つ。さらに青木は背後を取らせながらもアームロックで切り返して腕十字からひざ十字、足４の字固めとつないで最初のロープエスケープを奪った。