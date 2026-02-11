5分で作れる生姜焼き 帰宅時間が遅くなったときも大丈夫！5分でササッと作れる「豚の生姜焼き」をご紹介します。 豚薄切り肉を焼いてタレを絡める 作り方はいたって簡単。豚肉に小麦粉をまぶしてフライパンで焼き、砂糖、醤油、酒などを混ぜた合わせダレを絡めればできあがり。砂糖：しょうゆ：酒は1：1：1の比率で混ぜればOK！比率で覚えておけば、倍量で作りたいときなどにも便利ですね。豚肉に小麦粉をまぶしておくことで、