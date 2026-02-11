テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが黒を基調とした大人な色合いのファッションを披露した。１１日にインスタグラムに「今日は久しぶりの雨でしたね」とつづり、白の刺繍（ししゅう）が入った黒のカーディガンと黒のロングスカートを合わせたコーデを公開。銀のイヤリングと黒のパンプスで落ち着いたトーンでまとめた。この投稿にファンからは「こんにちは。今回のシックな感じも素敵です」「とても可愛いくて笑顔が眩しい