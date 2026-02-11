女優の室井滋（67）が11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。毎日通っている銭湯のスタッフから聞かれた衝撃の質問を明かし、スタジオ共演者らを笑わせた。この日は「真冬の温泉SP」が放送され、温泉好きのゲストが集結。室井は「温泉も好きですし、ほぼほぼ毎日銭湯に行ってる」ことを明かした。銭湯のスタッフと顔見知りになり、「毎日行き過ぎちゃって（番台の）おばさんに“あなた