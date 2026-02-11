Kis-My-Ft2の宮田俊哉さん（37）が、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』の日本版声優に決定したことが11日に発表されました。『私がビーバーになる時』（3月13日全国公開配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）は、“もしも動物の世界に入れたら”という“もしもの世界”を描いた作品です。動物好きの大学生メイベルが極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛