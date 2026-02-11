中国メディアの観察者網は11日、「韓国の自動車メーカーのヒョンデは欧州で中国のライバルと戦う準備ができている」とする英フィナンシャル・タイムズの記事を紹介した。記事によると、ヒョンデの欧州事業責任者であるザビエル・マルティネ氏は、今後18カ月で五つの電気自動車（EV）とハイブリッド車を投入する計画だとし、「（ヒョンデは）新規参入企業と戦う準備ができている企業の一つだ」と述べた。マルティネ氏は、欧州連合（