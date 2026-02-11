俳優の波瑠さん（34）と麻生久美子さん（47）が、4月スタートの日本テレビ系・新水曜ドラマ『月夜行路（げつやこうろ） ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時放送）で、ダブル主演することが決定しました。ドラマは、波瑠さん演じる、文学オタクのバーのママ・野宮ルナと麻生さん演じる、夫に浮気された専業主婦・沢辻涼子が旅先で殺人事件に巻き込まれる物語です。2人の共演は14年ぶり。波瑠さんは麻生さんの印象について…