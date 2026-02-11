2月11日、巨人やニューヨーク・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（ヤンキースGM付特別アドバイザー）が宮崎入りした。今回は巨人の臨時コーチとして後輩たちを指導する予定だ。「“ゴジラ”も51歳となり、髪には白いものが目立つようになりましたが、そのオーラは健在でした。多くの巨人ファンは“あの日の言葉”を思い出したのではないでしょうか」巨人の終身名誉監督である長嶋茂雄さんが亡くなったのは、2025年6月3日の