ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が１１日、初の実戦形式（ライブＢＰ）に登板した。打者８人に対して２０球を投じたが、４本の安打を許すほろ苦いデビューとなった。登板では球が高めに浮く場面が多く見られた。牧原大、近藤に安打を浴びると正木には左中間への二塁打、井上には初球をとらえられ中堅へはじき返された。登板後はブルペンに入りフォームを確認。右腕は「今はまだ調整の段階。真っすぐは結構いい感じで投げられ