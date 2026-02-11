2月8日、歌手の木村カエラがInstagramを更新し、アラフォーとは思えぬファッションセンスでファンを沸かした。「木村さんはこの日、横浜ベイホールでライブをおこないました。控え室と思われる場所で撮られた投稿写真では、ピンクヘアにカラフルなニットを着用した奇抜な姿を披露しました。さらに、黒色のタンクトップの下からはへそピアスがチラリ。現在41歳ですが、あまりに若々しい姿にファンからは賞賛の声が上がっています