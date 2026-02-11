お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が、2月11日更新の自身のXで、新幹線車内での“ちょっとしたトラブル”を明かし、話題となっている。「この日、真栄田さんは《新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた》と投稿。リクライニングシートを後ろに倒すことができなかったと告白しました。さらに、《仙台の先、古川まで2時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座り