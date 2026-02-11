【イタリア・ミラノ１０日（日本時間１１日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（ＳＰ）で、アダム・シャオイムファ（フランス）が会心の演技を見せた。この日は冒頭の４回転―３回転の連続トーループで３・２６点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出すと、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）、４回転サルコーも着氷。１０２・５５点で３位につけた。演技後には「ほっとしたよ。シーズンを通