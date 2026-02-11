ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝は11日に行われる。日本勢は、冨高日向子、中尾春香、柳本理乃、藤木日菜の4人全員が進出。予選では、目立ち続ける日本企業に視聴者から驚きの声が上がった。急斜面を滑り降りる選手たち。その中で視聴者の目を引いたのは、スキー板だった。多くの選手が、大阪府守口市にあるスポーツ用品会社「マテリアルスポーツ」社が手がけるモーグル