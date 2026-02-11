◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）１０年の時を経て、中東の地へ。昨年のＮＨＫマイルＣ覇者パンジャタワーで初めてサウジアラビアの重賞、１３５１ターフスプリントに挑む橋口慎介調教師は、厩舎を開業した１６年３月、父・弘次郎さんの定年解散で引き継いだ日本ダービー馬のワンアンドオンリーでドバイ・シーマクラシックに挑み５着。勝ち馬は“キングジョ